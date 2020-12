F1, Romain Grosjean avrà la possibilità di girare con una Mercedes in un test privato (Di giovedì 10 dicembre 2020) Romain Grosjean avrà la sua chance. La Mercedes, infatti, ha deciso di assecondare i voleri del pilota franco-svizzero della Haas, protagonista di un terribile incidente nel corso del primo giro del GP del Bahrain (terzultimo round del campionato 2020). Un crash che avrebbe potuto costargli la vita, ma fortunatamente i dispositivi di sicurezza e anche la fortuna hanno evitato un tragico epilogo. Ebbene, l’aspirazione di Romain era quella di concludere la sua carriera al volante di una monoposto. Per questo, in un test privato, Grosjean potrà risalire su una vettura di F1 grazie alla scuderia di Brackley. Come aveva riferito al sito ufficiale della F1 nei giorni passati, il racing driver aveva chiesto di correre almeno: “10-15 giri, anche da solo” per ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020)la sua chance. La, infatti, ha deciso di assecondare i voleri del pilota franco-svizzero della Haas, protagonista di un terribile incidente nel corso del primo giro del GP del Bahrain (terzultimo round del campionato 2020). Un crash che avrebbe potuto costargli la vita, ma fortunatamente i dispositivi di sicurezza e anche la fortuna hanno evitato un tragico epilogo. Ebbene, l’aspirazione diera quella di concludere la sua carriera al volante di una monoposto. Per questo, in unpotrà risalire su una vettura di F1 grazie alla scuderia di Brackley. Come aveva riferito al sito ufficiale della F1 nei giorni passati, il racing driver aveva chiesto di correre almeno: “10-15 giri, anche da solo” per ...

