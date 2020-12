Cyberpunk 2077 su PS5 e PC faccia a faccia in alcune immagini comparative (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 uscirà domani 10 dicembre e più in basso potete trovare alcuni screenshot di confronto tra le versioni PC e PS5. Questi screenshot vi forniranno un'idea delle differenze grafiche tra le due versioni al momento del lancio. Per chi non lo sapesse, la versione PS5 è esattamente la stessa di PS4 (ad eccezione di una risoluzione più alta e di un framerate più fluido). CD Projekt RED prevede di pubblicare un upgrade per next-gen nel 2021, tuttavia, questo è l'aspetto che il gioco avrà su PS5 al momento del lancio. D'altra parte, gli screenshot della versione PC sono stati catturati con impostazioni Max e con Ray Tracing Medium. Come tutti sappiamo, Cyberpunk 2077 non supporta il Ray Tracing su PS4 o Xbox One X. Di conseguenza, la versione PS5 non ha questi effetti. E, come potete vedere in ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020)uscirà domani 10 dicembre e più in basso potete trovare alcuni screenshot di confronto tra le versioni PC e PS5. Questi screenshot vi forniranno un'idea delle differenze grafiche tra le due versioni al momento del lancio. Per chi non lo sapesse, la versione PS5 è esattamente la stessa di PS4 (ad eccezione di una risoluzione più alta e di un framerate più fluido). CD Projekt RED prevede di pubblicare un upgrade per next-gen nel 2021, tuttavia, questo è l'aspetto che il gioco avrà su PS5 al momento del lancio. D'altra parte, gli screenshot della versione PC sono stati catturati con impostazioni Max e con Ray Tracing Medium. Come tutti sappiamo,non supporta il Ray Tracing su PS4 o Xbox One X. Di conseguenza, la versione PS5 non ha questi effetti. E, come potete vedere in ...

MrRedNemesis : @Link4Universe Tra l'hype per SN8 e quello per Cyberpunk 2077 oggi mi servirà una camomilla... - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 su #PS5 e #PC in alcune immagini comparative. - BillioFillio : Ho acquistato Cyberpunk 2077 per via della promo trovata online che diceva avreste dato una copia fisica del fumett… -