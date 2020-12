Covid-19, niente visite ai genitori dal 21/12 al 6/1 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021". E' quanto si legge nelle Faq relative alle nuove misure, pubblicate sul sito di Palazzo Chigi."Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all`interno del proprio comune", si legge ancora. "In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021". E' quanto si legge nelle Faq relative alle nuove misure, pubblicate sul sito di Palazzo Chigi."Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all`interno del proprio comune", si legge ancora. "In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità ...

