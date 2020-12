Can Yaman nei guai: per lui ora cambia tutto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Can Yaman da uomo selvaggio in Daydreamer si trasforma in un donnaiolo, ne Il Signor Sbagliato. Una nuova serie che arriverà anche in Italia con quaranta episodi dove l’attore turco cambierà look… Daydreamer – Le ali del sogno continua a raccontare la storia d’amore tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet O?zdemir). Una storia tra continue tenerezze e frenate improvvise, e che presto vedrà entrare in scena un nuovo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Canda uomo selvaggio in Daydreamer si trasforma in un donnaiolo, ne Il Signor Sbagliato. Una nuova serie che arriverà anche in Italia con quaranta episodi dove l’attore turco cambierà look… Daydreamer – Le ali del sogno continua a raccontare la storia d’amore tra Can (Can) e Sanem (Demet O?zdemir). Una storia tra continue tenerezze e frenate improvvise, e che presto vedrà entrare in scena un nuovo Articolo completo: dal blog SoloDonna

shouldenvyuss : “Alla mia cara partner, la mia amata partner Demet Özdemir, sono così felice di averti, grazie mille. In ogni caso,… - cchiaraxdreams : RT @vallirosee: C: '....e soprattutto la mia cara partner, la mia amata partner Demet Özdemir. Sono così felice di averti, grazie mille In… - BaldiRina : @can_yaman_int @canyaman1989 E' semplicemente perfetto.... - emmaforek : 2 anni fa. “la mia cara partner, la mia amata partner Demet Özdemir. sono così felice di averti, grazie mille. in… - annieeady : RT @vallirosee: C: '....e soprattutto la mia cara partner, la mia amata partner Demet Özdemir. Sono così felice di averti, grazie mille In… -