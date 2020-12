Caffè Kamo | missione di solidarietà a Napoli per il Natale | 24 mila cialde in dono agli eroi in camice bianco

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Nulla di quello che accade all’uomo deve risultarci estraneo” afferma – citando Papa Giovanni XXIII – Marizia Rubino, proprietaria con il fratello Michele, della Projeko srl, titolare del brand. “Forti di questa convinzione – continua l’imprenditrice -, si rinnova, da parte della nostra azienda, il sostegnooperatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi, Cotugno, CTO): medici e infermieri impegnati a fronteggiare l’emergenza causata dalla diffusione del Covid 19”. “Nella fattispecie – precisa – in vista del Santo, come già avvenuto lo scorso marzo per la Pasqua, abbiamo donato le nostre miscele dia marchioin corsia”, costretti a combattere il nemico invisibile che ha stravolto la vita ...