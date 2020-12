Blitz ai Castelli Romani: 6 arresti, tra loro anche i fratelli Bianchi. Ecco come gestivano lo spaccio, ‘spedizioni punitive’ per chi non pagava (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Operazione antidroga all’alba ai Castelli Romani: i Carabinieri hanno arrestato 6 persone, tra di loro anche i fratelli Bianchi, già indagati per l’omicidio di Willy Monteiro. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal GIP presso il Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica– nei confronti di 6 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. Tra i destinatari del provvedimento che dispone l’arresto ci sono anche i fratelli Bianchi, attualmente già detenuti in carcere, poiché indagati per l’omicidio di Willy Duarte Monteiro, avvenuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Operazione antidroga all’alba ai: i Carabinieri hanno arrestato 6 persone, tra di, già indagati per l’omicidio di Willy Monteiro. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal GIP presso il Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica– nei confronti di 6 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione edi sostanze stupefacenti e tentata estorsione. Tra i destinatari del provvedimento che dispone l’arresto ci sono, attualmente già detenuti in carcere, poiché indagati per l’omicidio di Willy Duarte Monteiro, avvenuto ...

