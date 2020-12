Arisa ad Amici | rifiutata quando aveva 16 anni dal talent

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)è una delle novità della ventesima edizione di. La nota cantante, infatti, si è messa in gioco come professoressa di canto già dalle scorse settimane e il percorso su Canale 5 sarà ancora lungo, fino al serale previsto nel nuovo anno. La cantante ha raccontato al settimanale Chi di non essere del tutto estranea alla scuola di Canale 5. In adolescenza avrebbe provato a entrare ben due volte ma in entrambe le occasioni sarebbe stataal casting disvela di aver già avuto esperienza nella scuola di, ma in vesti diverse da quelle che indossa quest’anno. Da adolescente, rivela al settimanale Chi, ha partecipato ai casting del programma. Ha tentato la fortuna non una, ma ben due volte ed entrambi i tentativi non sono ...