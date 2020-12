AirPods Max, le bellissime (e costosissime) cuffie wireless di Apple (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Apple ha annunciato l’arrivo di AirPods Max, le prime cuffie wireless over-ear della storia dell’azienda. Design acustico su misura, chip H1 e software evoluto per alimentare l’audio computazionale che offre un’esperienza di ascolto rivoluzionaria con equalizzatore adattativo, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e audio spaziale: insomma, tutta la magia degli AirPods che abbiamo conosciuto finora in un formato più grande adatto agli amanti dell’audio ad alta fedeltà. «Gli AirPods sono le cuffie più popolari al mondo, apprezzate dagli utenti per la configurazione intuitiva, l’incredibile qualità audio e il design inconfondibile. Con gli AirPods Max, portiamo questa magica esperienza in un fantastico design over-ear» ha dichiarato Greg ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha annunciato l’arrivo diMax, le primeover-ear della storia dell’azienda. Design acustico su misura, chip H1 e software evoluto per alimentare l’audio computazionale che offre un’esperienza di ascolto rivoluzionaria con equalizzatore adattativo, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e audio spaziale: insomma, tutta la magia degliche abbiamo conosciuto finora in un formato più grande adatto agli amanti dell’audio ad alta fedeltà. «Glisono lepiù popolari al mondo, apprezzate dagli utenti per la configurazione intuitiva, l’incredibile qualità audio e il design inconfondibile. Con gliMax, portiamo questa magica esperienza in un fantastico design over-ear» ha dichiarato Greg ...

rosatoeu : Apple lancia le AirPods Max, cuffie con riduzione del rumore. Costano 629 euro le over-ear con equalizzatore dinami… - noty0ke : Apple rilascia Airpods Max come se il mio conto in banca non avesse dei sentimenti - fuoripostoluogo : RT @Staserabrodino: Che le AirPods Max sembrano dei trolley è già stato detto? - Staserabrodino : Che le AirPods Max sembrano dei trolley è già stato detto? - Diregiovani : #Apple presenta le sue prime cuffie over-ear: le #AirPodsMax, che combinano un design acustico su misura con un’esp… -