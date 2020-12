A tavola dovrete stare così Il diktat dei virologi sul Natale

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Valentina Dardari Il professor Di Perri ha dato delle regole per coloro che proprio non vogliono rinunciare a vedere i parenti durante le festività natalizie Ilsta ormai arrivando e Giovanni Di Perri, professore ordinario di Malattie infettive all'Università di Torino, ha elargito alcuni consigli per coloro che proprio non vogliono rinunciare al pranzo con i parenti. La regola principale e unica sarebbe di evitare ogni riunione, ma se non si ha intenzione di farlo, almeno si possono seguire delle regole perché avvengano in sicurezza. I consigli per il pranzo di“Primo consiglio: non fate niente. Secondo: evitate il pranzo seduti a. Terzo: se proprio ci tenete datevi delle regole” ha spiegato Di Perri a La Stampa. Insomma, in vista di incontri con i parenti è meglio seguire dei consigli per non ...