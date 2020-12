Vincitori e viti

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 dicembre 2020) La presentazione della Guida AIS è uno degli eventi più partecipati dell’anno nel settore del vino, vi partecipano soci dell’Associazione Italiana Sommelier, appassionati del nettare di Bacco, istituzioni ai più alti livelli. Quest’anno, gioco forza, non è stato possibile replicarla in presenza, ma il presidente AIS Antonello Maietta e i suoi collaboratori non si sono persi d’animo e hanno organizzato una diretta efficace, coinvolgente, a tratti emozionante, condotta dal giornalista Gianluca Semprini. La presentazione si è così trasformata in un entusiasmante viaggio lungo la penisola che ha permesso non solo di coinvolgere produttori, professionisti e delegati di ciascuna regione AIS, ma di trasmettere 22 video evocativi che raccontano l’Italia più bella, a corredo di ogni premiazione. Non sono mancati i messaggi di saluto e sostegno al comparto da parte del Presidente del Consiglio ...