Uomini e Donne, clamorosa voce su Tina Cipollari | Pronta una super vip? (Di martedì 8 dicembre 2020) Tina Cipollari ha ricevuto diverse critiche dal popolo del web e forse potrebbe essere in arrivo una super vip a Uomini e Donne Tina Cipollari è finita nel mirino di diversi utenti. Varie persone hanno criticato la storica opinionista di Uomini e Donne per dei suoi atteggiamenti, ritenuti da alcuni fuori luogo. Di recente quest’ultima L'articolo Uomini e Donne, clamorosa voce su Tina Cipollari Pronta una super vip? Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 8 dicembre 2020)ha ricevuto diverse critiche dal popolo del web e forse potrebbe essere in arrivo unaè finita nel mirino di diversi utenti. Varie persone hanno criticato la storica opinionista diper dei suoi atteggiamenti, ritenuti da alcuni fuori luogo. Di recente quest’ultima L'articolosuuna? Curiosauro.

