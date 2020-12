“Se vuoi sono pronto a fare quel passo…”. Francesco Oppini spiazza Tommaso Zorzi. Tutti in lacrime durante l’abbraccio al GF Vip (Di martedì 8 dicembre 2020) Che tra ì Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si fosse instaurato un legame profondo lo si era capito già da tempo. Con il passare delle settimane il rapporto tra i due è diventato sempre più stretto e dopo l’uscita dalla casa del figlio di Alba Parietti, l’influencer ha trovato la forza di confessare quello che fino ad oggi aveva tenuto segreto. I due non si sono risparmiati litigate e confronti, ma alla fine hanno sempre fato pace. Un’amicizia nata di fronte alle telecamere che si è però interrotta, momentaneamente, con l’uscita improvvisa di Francesco Oppini. Venerdì scorso, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha infatti deciso di non proseguire il percorso al GF Vip fino a febbraio ed è uscito dalla famosa porta rossa. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Che tra ìsi fosse instaurato un legame profondo lo si era capito già da tempo. Con il passare delle settimane il rapporto tra i due è diventato sempre più stretto e dopo l’uscita dalla casa del figlio di Alba Parietti, l’influencer ha trovato la forza di confessarelo che fino ad oggi aveva tenuto segreto. I due non sirisparmiati litigate e confronti, ma alla fine hanno sempre fato pace. Un’amicizia nata di fronte alle telecamere che si è però interrotta, momentaneamente, con l’uscita improvvisa di. Venerdì scorso, il figlio di Alba Parietti e Francoha infatti deciso di non proseguire il percorso al GF Vip fino a febbraio ed è uscito dalla famosa porta rossa. ...

amnestyitalia : Secondo l’ultimo report Barometro dell'odio, 1 commento su 3 sui social è discriminatorio o offensivo verso le donn… - davidallegranti : Ma d'altronde: se Bonafede fa il ministro della Giustizia, Di Maio quello degli Esteri, è davvero tutto possibile.… - RiamKyrie : @spacemull3t ok puoi mangiarle tutte se vuoi,, io prenderò i gamberi (...) - Aduecielidame22 : RT @thugheadjonesy: MA AMORE MIO SE VUOI FARTELA PASSARE NON NOMINARLO OGNI 2X3 ANZI NO FALLO TI AMIAMO #GFVIP - MoonSunInOne : Ma se vuoi andartene puoi farlo. Io mi ricorderò di te. Io mi ricordo di tutti quelli che se ne vanno. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Se vuoi Venezia. Bando FSA - Fondo sostegno affitti - 2019/2020egno affitti Il Nuovo Terraglio