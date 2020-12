Scuola: da domani a Telese Terme didattica in presenza solo per l’infanzia e la prima elementare (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA Telese Terme vengono confermate da domani 9 dicembre le attività didattiche in presenza per la Scuola dell’infanzia e la prima classe della Scuola primaria. Vengono, inoltre, consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità, previa valutazione da parte dell’istituto scolastico. Tanto è riportato nell’ordinanza n. 63 dell’8 dicembre 2020, in considerazione dell’attuale andamento della situazione epidemiologica riscontrata sul territorio sannita e delle criticità emerse nel corso dell’incontro con i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Statale di Telese Terme e con i rappresentanti delle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvengono confermate da9 dicembre le attività didattiche inper ladele laclasse dellaria. Vengono, inoltre, consentite inle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità, previa valutazione da parte dell’istituto scolastico. Tanto è riportato nell’ordinanza n. 63 dell’8 dicembre 2020, in considerazione dell’attuale andamento della situazione epidemiologica riscontrata sul territorio sannita e delle criticità emerse nel corso dell’incontro con i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Statale die con i rappresentanti delle ...

A Telese Terme vengono confermate da domani 9 dicembre le attività didattiche in presenza per la Scuola dell’infanzia e la prima classe della Scuola Primaria. Vengono, inoltre, consentite in presenza ...

