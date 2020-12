Quel precedente di Churchill (Di martedì 8 dicembre 2020) C’è un argomento che ricorre quasi ogni giorno nel nostro dibattito politico e recita più o meno così: finché siamo in emergenza, sotto la pressione della pandemia, e in attesa dei fondi europei, è da irresponsabili pensare che ci possa essere un cambio al timone di governo. E’ un argomento che suona ovvio e a cui tutti, mescolando conformismo politico e spirito istituzionale, tendiamo a conformarci. Ma siamo davvero sicuri che il blocco della politica ci aiuti a uscire dalla difficoltà più stringente nella quale siamo avvitati ? Mi permetto di dubitarne. Sia pure con tutte le cautele e le prudenze del caso. Nei giorni scorsi è stata tradotta una monumentale e definitiva biografia di Churchill, scritta da Andrew Roberts. Quella biografia ci rimanda a un altro momento altamente drammatico della storia europea. La guerra è scoppiata, la Germania ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) C’è un argomento che ricorre quasi ogni giorno nel nostro dibattito politico e recita più o meno così: finché siamo in emergenza, sotto la pressione della pandemia, e in attesa dei fondi europei, è da irresponsabili pensare che ci possa essere un cambio al timone di governo. E’ un argomento che suona ovvio e a cui tutti, mescolando conformismo politico e spirito istituzionale, tendiamo a conformarci. Ma siamo davvero sicuri che il blocco della politica ci aiuti a uscire dalla difficoltà più stringente nella quale siamo avvitati ? Mi permetto di dubitarne. Sia pure con tutte le cautele e le prudenze del caso. Nei giorni scorsi è stata tradotta una monumentale e definitiva biografia di, scritta da Andrew Roberts.la biografia ci rimanda a un altro momento altamente drammatico della storia europea. La guerra è scoppiata, la Germania ...

Ultime Notizie dalla rete : Quel precedente Quel precedente di Churchill L'HuffPost Quel precedente di Churchill

Rissa al Pincio, identificato un 14enne di Cinecittà. Si indaga su una precedente lite al Quadraro

Una prima tessera del puzzle sta instradando le indagini su quanto accaduto sabato pomeriggio al Pincio. I carabinieri hanno infatti identificato una delle persone coinvolte. Si tratta del giovane rim ...

