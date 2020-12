Per i catalani razzisti tu, Diego, eri un sudaca (Di martedì 8 dicembre 2020) Quanto durò quella tua felicità bambina? Quando gli dei vollero buttarti giù perché ti eri avvicinato troppo al cielo? Quando ti offristi al sacrificio di te stesso e alla punizione? Quando cominciasti a consegnarti inerme e per la prima volta superbo ritenendoti improvvisamente invincibile? A Napoli mi dicevi: “A me è venuta la pelle dura per quello che ho vissuto a Villa Fiorito”. La pelle non fu dura abbastanza alle prime insidie della vita, nello stordimento improvviso, sotto i colpi contrari. Il tuo fisico di giocoliere risorse dall’entrata assassina del basco Andoni Goicoechea, che ti fracassò la caviglia sinistra, l’arto magico, su un terreno spagnolo, ma ti concedesti a un avversario subdolo incontrato per gioco e curiosità nelle notti di Barcellona. Entrasti, Diego carissimo, in un mondo stralunato di soldi, esaltato e soffocato dai 10 miliardi del contratto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) Quanto durò quella tua felicità bambina? Quando gli dei vollero buttarti giù perché ti eri avvicinato troppo al cielo? Quando ti offristi al sacrificio di te stesso e alla punizione? Quando cominciasti a consegnarti inerme e per la prima volta superbo ritenendoti improvvisamente invincibile? A Napoli mi dicevi: “A me è venuta la pelle dura per quello che ho vissuto a Villa Fiorito”. La pelle non fu dura abbastanza alle prime insidie della vita, nello stordimento improvviso, sotto i colpi contrari. Il tuo fisico di giocoliere risorse dall’entrata assassina del basco Andoni Goicoechea, che ti fracassò la caviglia sinistra, l’arto magico, su un terreno spagnolo, ma ti concedesti a un avversario subdolo incontrato per gioco e curiosità nelle notti di Barcellona. Entrasti,carissimo, in un mondo stralunato di soldi, esaltato e soffocato dai 10 miliardi del contratto ...

