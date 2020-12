Paolo Del Debbio candidato sindaco: l’annuncio del centrodestra (Di martedì 8 dicembre 2020) Paolo Del Debbio pronto a scendere in campo nella politica: il giornalista corre per la poltrona di sindaco di Milano per il centrodestra In primavera sarà tempo di elezioni amministrative… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 8 dicembre 2020)Delpronto a scendere in campo nella politica: il giornalista corre per la poltrona didi Milano per ilIn primavera sarà tempo di elezioni amministrative… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

LegaSalvini : PAOLO DEL DEBBIO: 'IL MES FA MALE ANCHE SE NON LO USI' - SerieA : Grande prova casalinga per il @sscnapoli che si aggiudica il match del San Paolo contro la @OfficialASRoma!… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Giovanni Paolo Panini, L’interno del Pantheon, 1734, olio su tela, Washington, USA, Nat… - AmilcarMoretti : RT @sergioandreola: Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato 'golpe' e che in realtà è una serie di 'golpe' istituitasi a… - g_bonfiglio : Qui invece il buon @paolo_de_rosa (CTO del Ministero per la Trasf. Digitale) ci promette un post-mortem pubblico ch… -