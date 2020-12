Nino Buonocore torna con un disco live in totale libertà (Di martedì 8 dicembre 2020) Nino Buonocore è uno di quei grandi artisti “silenziosi” che, senza clamori, creano capolavori ricercati, vendono anche milioni di dischi, poi spariscono per un po’ per ritornare pubblicando la registrazione di un concerto… “Perché la musica torni ad essere istinto creativo ed espressione della propria libertà comunicativa.” come mi ha scritto nel racconto di sé che gli ho chiesto. Nel video qui allegato vedi l’integrale collegamento con lui durante la diretta di WE HAVE A DREAM del martedì sera e anche due brani tratti dal concerto del 27 febbraio 2020 all’Auditorio Parco della Musica di Roma. Oltre ad eseguire suoi successi, come “Scrivimi” o “Rosanna”, Nino ha anche cantato l’inedito “Meglio così”, che lui ha raccontato con queste parole: “Meglio Così. È l’affermazione delle ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020)è uno di quei grandi artisti “silenziosi” che, senza clamori, creano capolavori ricercati, vendono anche milioni di dischi, poi spariscono per un po’ per rire pubblicando la registrazione di un concerto… “Perché la musica torni ad essere istinto creativo ed espressione della propriacomunicativa.” come mi ha scritto nel racconto di sé che gli ho chiesto. Nel video qui allegato vedi l’integrale collegamento con lui durante la diretta di WE HAVE A DREAM del martedì sera e anche due brani tratti dal concerto del 27 febbraio 2020 all’Auditorio Parco della Musica di Roma. Oltre ad eseguire suoi successi, come “Scrivimi” o “Rosanna”,ha anche cantato l’inedito “Meglio così”, che lui ha raccontato con queste parole: “Meglio Così. È l’affermazione delle ...

