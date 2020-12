Mes, un mercoledì da pavoni (Di martedì 8 dicembre 2020) Il rinvio del Consiglio dei Ministri è il segno evidente dello spostamento di attenzione dal voto sul MES al piano di gestione dei fondi Next Generation EU, cioè la partita politica più importante dei prossimi anni. Nel più classico degli schemi italiani, quello che appariva come un appuntamento epocale si è già trasformato in noiosa routine parlamentare. Questo sarà il voto di domani sulla revisione del MES, per ragioni che però sono assai diverse da quelle raccontate da gran parte dei protagonisti ed anche da alcuni degli osservatori. Sono infatti in circolazione da giorni tre tesi quantomeno stravaganti (a voler essere benevoli), figlie quel cortocircuito tra interessi di parte e informazione di parte che occupa una quota non piccola del nostro sistema d’informazione. Tre tesi che riguardano un po’ tutti i giocatori della partita, nessuno dei quali ci racconta davvero cosa ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Il rinvio del Consiglio dei Ministri è il segno evidente dello spostamento di attenzione dal voto sul MES al piano di gestione dei fondi Next Generation EU, cioè la partita politica più importante dei prossimi anni. Nel più classico degli schemi italiani, quello che appariva come un appuntamento epocale si è già trasformato in noiosa routine parlamentare. Questo sarà il voto di domani sulla revisione del MES, per ragioni che però sono assai diverse da quelle raccontate da gran parte dei protagonisti ed anche da alcuni degli osservatori. Sono infatti in circolazione da giorni tre tesi quantomeno stravaganti (a voler essere benevoli), figlie quel cortocircuito tra interessi di parte e informazione di parte che occupa una quota non piccola del nostro sistema d’informazione. Tre tesi che riguardano un po’ tutti i giocatori della partita, nessuno dei quali ci racconta davvero cosa ...

ManlioDS : Il dibattito attorno al voto di mercoledì è surreale. L’ho detto e lo ripeto, non si voterà per l’attivazione del… - AnnalisaChirico : ‘Paradosso: il governo nato per contrastare gli antieuropeisti non ha una politica comune in Europa. Il voto di mer… - lorepregliasco : E se mercoledì al Senato un certo numero di 'ribelli' di Forza Italia salvasse il governo compensando i 'ribelli' M5S sul Mes? - zazoomblog : La ciccia non è sul Mes sarà un mercoledì da pavoni - #ciccia #mercoledì #pavoni - LucianaCiolfi : RT @Miti_Vigliero: Un mercoledì da pavoni La ciccia politica non è più sul Mes ma sulla cabina di regia del Recovery (di @roberto_arditti)… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes mercoledì Mes, cos'è la riforma del Fondo Salva Stati al voto mercoledì Sky Tg24