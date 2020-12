GF Vip 5, Gregoraci bacia Pretelli e poi esce dalla casa (Di martedì 8 dicembre 2020) Nella ventiquattresima puntata del GF Vip 5 andata in onda ieri, lunedì sette dicembre, abbiamo assistito alla scelta definitiva presa da Elisabetta Gregoraci. Venerdì quattro dicembre, infatti, Alfonso Signorini ha chiesto alla showgirl calabrese e agli altri inquilini della casa se fossero pronti a continuare il proprio percorso all’interno della casa di Cinecittà oppure no. Oltre a Francesco Oppini che ha abbandonato il gioco del GF Vip 5, con immenso dolore da parte di Tommaso Zorzi (che ha anche svelato di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini), ha deciso di lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini anche la ex moglie di Flavio Briatore. Prima di farla uscire definitivamente dalla casa, però, le è stato concesso di rimanere qualche ora da sola in ‘cucurio’ ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 dicembre 2020) Nella ventiquattresima puntata del GF Vip 5 andata in onda ieri, lunedì sette dicembre, abbiamo assistito alla scelta definitiva presa da Elisabetta. Venerdì quattro dicembre, infatti, Alfonso Signorini ha chiesto alla showgirl calabrese e agli altri inquilini dellase fossero pronti a continuare il proprio percorso all’interno delladi Cinecittà oppure no. Oltre a Francesco Oppini che ha abbandonato il gioco del GF Vip 5, con immenso dolore da parte di Tommaso Zorzi (che ha anche svelato di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini), ha deciso di lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini anche la ex moglie di Flavio Briatore. Prima di farla uscire definitivamente, però, le è stato concesso di rimanere qualche ora da sola in ‘cucurio’ ...

