Estrazione Million Day 8 dicembre 2020 | diretta oggi numeri

Leggi su viagginews

(Di martedì 8 dicembre 2020)del martedì alDay: a partire dalle ore 19.00live con la combinazione vincente di. Anche nel giorno in cui si celebra l’Immacolata Concezione, non si ferma ilDay, il gioco che ogni sera mette in palio un milione di euro a chi indovina una combinazione di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com