Claudia Ruggeri irresistibile in top bianco | “Aspettando tempi migliori”

Leggi su leggilo

(Di martedì 8 dicembre 2020)ha stupito i follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza le sue curve. Il messaggio in questo momento difficile La miss di Avanti un altro è tra le protagoniste del programma di Paolo Bonoli che sta per tornare in onda per la gioia dei fan. Insieme a Sara Croce L'articolo proviene da Leggilo.org.