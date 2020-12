Chiara Ferragni e Fedez: arriva il primo Ambrogino d’Oro (Di martedì 8 dicembre 2020) Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto a Palazzo Marino il loro primo Ambrogino d’Oro. Tra le motivazioni che hanno determinato l’assegnazione, l’impegno civile e solidale tenuto nel corso dell’emergenza sanitaria Un riconoscimento importante per la città di Milano che quest’anno non si è svolto come di conseuto al Teatro Verme ma a Palazzo Marino. Importante per Fedez ma anche per Chiara Ferragni. Un Ambrogino d’Oro per averci messo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 8 dicembre 2020)hanno ricevuto a Palazzo Marino il loro. Tra le motivazioni che hanno determinato l’assegnazione, l’impegno civile e solidale tenuto nel corso dell’emergenza sanitaria Un riconoscimento importante per la città di Milano che quest’anno non si è svolto come di conseuto al Teatro Verme ma a Palazzo Marino. Importante perma anche per. Unper averci messo Articolo completo: dal blog SoloDonna

fedelove3 : se non si prende un provvedimento per le brasiliane io dico che è il momento di coinvolgere la santa trinità a favo… - CirianiCarlo : RT @CalaminiciM: Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto l’Ambrogino D’Oro . Devo ammettere ,e me ne pento, che prima della pandemia storcevo… - nuccia20 : RT @CalaminiciM: Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto l’Ambrogino D’Oro . Devo ammettere ,e me ne pento, che prima della pandemia storcevo… - VaniaDelli : RT @CalaminiciM: Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto l’Ambrogino D’Oro . Devo ammettere ,e me ne pento, che prima della pandemia storcevo… - _BluChiara_ : Scusate mi sento un attimo Chiara Ferragni Anche se in comune abbiamo solo il nome -