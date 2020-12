Chi beve più caffè vive più a lungo

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 8 dicembre 2020) Non e' "una mela al giorno che toglie il medico di torno" ma una tazza di caffe' in piu'. Le persone che bevono caffe' hanno un rischio ridotto di morire per una serie di cause, dalle malattie cardiovascolari, ictus e problemi di fegato. E' quanto si evince da due distinti studi statistici da cui emerge l'associazione tra il consumo di caffe', anche decaffeinato, e l'allungamento della vita. Studi che pero' ancora non stabiliscono il legame diretto o la causa degli effetti benefici dell'assunzione di caffe'.Secondo uno studio di Veronica W. Setiavan della Keck School of Medicine della University of Southern California pubblicato sulla rivista 'Annals of Internal medecine' ha evidenziato che bene una tazza di caffe' al giorno (non l'espresso ma quelloamericano) abbassa del 12% il rischio di morte, livello che cala del 18% per chi netre. La ...