Calciomercato Milan, Pioli sorride: doppio rinforzo a parametro zero (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Milan è molto attivo sul mercato ed è sempre in cerca di occasioni. Dalla Francia in arrivo due giocatori a parametro zero. I rossoneri sono in testa alla classifica, a +5 dai cugini nerazzurri e a +6 dalla Juventus. Il Milan è al comando e la dirigenza spera che questa posizione possa essere confermata L'articolo proviene da Inews.it.

