Barcellona Juventus streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di martedì 8 dicembre 2020) Barcellona Juventus streaming – Poco meno di 5 ore al Big match di Champions. Barcellona Juventus alle 21.00, Ronaldo contro Messi! Pirlo ritrova Morata, squalificato in campionato: lo spagnolo sarà il partner d’attacco di Ronaldo, con Arthur e uno tra McKennie o Rabiot a fare da schermo davanti alla difesa. Ramsey e Chiesa in pole come esterni di centrocampo, torna Alex Sandro nel ruolo di terzino sinistro, mentre Danilo affianca al centro della difesa Bonucci, protagonista del derby vinto contro il Torino. In porta Buffon, favorito su Szczesny. Barcellona Juventus formazioni Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen, Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Messi, Pedri, Griezmann; Braithwaite. Juventus (4-4-2): ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 8 dicembre 2020)– Poco meno di 5 ore al Bigdi Champions.alle 21.00, Ronaldo contro Messi! Pirlo ritrova Morata, squalificato in campionato: lo spagnolo sarà il partner d’attacco di Ronaldo, con Arthur e uno tra McKennie o Rabiot a fare da schermo davanti alla difesa. Ramsey e Chiesa in pole come esterni di centrocampo, torna Alex Sandro nel ruolo di terzino sinistro, mentre Danilo affianca al centro della difesa Bonucci, protagonista del derby vinto contro il Torino. In porta Buffon, favorito su Szczesny.formazioni(4-2-3-1): Ter Stegen, Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Messi, Pedri, Griezmann; Braithwaite.(4-4-2): ...

juventusfc : ?????????????????? ?? ???????????????????? ?? - romeoagresti : #Juventus, rifinitura alla Continassa pre Barcellona. C’è Buffon. Assenti Chiellini e Demiral // Juventus’ training… - juventusfc : ?? @bonucci_leo19: «Contro il Toro, nel secondo tempo, si sono rivisti gli stessi lavori che hanno fatto la differe… - CorriereUmbria : Barcellona-Juventus stasera 8 dicembre in tv: dove vederla, le probabili formazioni e l'orario… - toselluc : Stasera alle 20:40 ci vediamo in live su Twitch per la live reaction a Barcellona Juventus! Buon 8 dicembre a tutti ?????? -