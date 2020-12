Alessandro Borghese e la moglie indagati per fatture false, lo chef: “Fregato da uno di famiglia” (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessandro Borghese e la moglie Wilma Oliverio risultano indagati per fatture false in una inchiesta della Procura di Milano. A svelarlo è Corriere della Sera che ha sentito il celebre chef e volto tv. Borghese è ancora incredulo ed è certo di essere stato “Fregato da un parente, uno della mia famiglia”. Alessandro Borghese indagato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 8 dicembre 2020)e laWilma Oliverio risultanoperin una inchiesta della Procura di Milano. A svelarlo è Corriere della Sera che ha sentito il celebree volto tv.è ancora incredulo ed è certo di essere statoda un parente, uno della miaindagato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

