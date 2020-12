8 dicembre, l’Immacolata 2020 senza il papa in Piazza di Spagna (Di martedì 8 dicembre 2020) È l’ultima festa prima delle vacanze di Natale ed è una ricorrenza prima di tutto religiosa: l’Immacolata Concezione. La tradizione è solo cattolica, non protestante o anglicana. L’8 dicembre è incluso però fra i giorni festivi dallo Stato italiano. È la data in cui tradizionalmente si fa l’albero di Natale e anche in questo 2020 è il termine di un lungo fine settimana festivo, senza sci e senza uscire dai confini del comune per le regioni in zona rossa e arancione. Leggi su vanityfair (Di martedì 8 dicembre 2020) È l’ultima festa prima delle vacanze di Natale ed è una ricorrenza prima di tutto religiosa: l’Immacolata Concezione. La tradizione è solo cattolica, non protestante o anglicana. L’8 dicembre è incluso però fra i giorni festivi dallo Stato italiano. È la data in cui tradizionalmente si fa l’albero di Natale e anche in questo 2020 è il termine di un lungo fine settimana festivo, senza sci e senza uscire dai confini del comune per le regioni in zona rossa e arancione.

