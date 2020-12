Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020)DEL 7 DICEMBREORE 17:05 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1 FIRENZE, PER UN INCIDENTE TRA UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE, CI SONO RALLENTAMENTI TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE DI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DA. SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E MONTE D’ORO VERSO LA CAPITALE. ...