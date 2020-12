Ultime Notizie Roma del 07-12-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione che ha Francesco Vitale in studio l’Italia dal maltempo un operaio muore Nel potentino allerta fiumi e neve l’appello di Zaia non andate nel Bellunese il Veneto e l’Emiliagna chiedono lo stato di crisi nubifragio in campagna allagamenti e frane in Sicilia Leo isolate Cambiamo argomento è morta all’età di 96 anni Lidia menapace da alcuni giorni Era ricoverata per covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano l’ex senatrice è deceduta questa notte alle 3:10 secondo quanto riportato dall’agenzia se ha presa dall’azienda sanitaria dell’Alto Adige l’ordinanza dell’Abruzzo da oggi fuori dalla zona rossa il governo trema Confermo quello che ho già detto ieri da oggi l’Abruzzo in zona arancione vigente alle 15 Comunque ne parlerò durante una conferenza stampa così il ...