Tommaso innamorato di Francesco e Urtis spasima per lui. Cosa succederà al GF Vip? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Francesco torna la GF Vip per incontrare Tommaso, che cerca di dimenticarlo, mentre Urtis spasima per lui Dopo la rivelazione di Tommaso Zorzi, Francesco Oppini nella puntata del 7 dicembre ha deciso di tornare nella Casa per un confronto con l’amico influencer. Intanto Zorzi fa una richiesta al Grande Fratello: far entrare al GF Vip un ragazzo che gli faccia dimenticare Francesco. Nel frattempo Giacomo Urtis chiede l’aiuto di Selvaggia Roma per far capire a Tommaso di provare un interesse nei suoi confronti. Si tinge di passione il Grande Fratello Vip dopo l’ammissione di Tommaso del suo innamoramento per il figlio di Alba Parietti, ed è proprio lei a svelare che ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 dicembre 2020)torna la GFper incontrare, che cerca di dimenticarlo, mentreper lui Dopo la rivelazione diZorzi,Oppini nella puntata del 7 dicembre ha deciso di tornare nella Casa per un confronto con l’amico influencer. Intanto Zorzi fa una richiesta al Grande Fratello: far entrare al GFun ragazzo che gli faccia dimenticare. Nel frattempo Giacomochiede l’aiuto di Selvaggia Roma per far capire adi provare un interesse nei suoi confronti. Si tinge di passione il Grande Fratellodopo l’ammissione didel suo innamoramento per il figlio di Alba Parietti, ed è proprio lei a svelare che ...

