Star Trek | Quentin Tarantino “si diverti molto con Kirk” svela lo sceneggiatore

Il film di Star Trek che avrebbe dovuto dirigere Quentin Tarantino avrebbe potuto farci vedere un Capitano Kirk davvero degno di nota, stando a quanto fatto intendere dallo sceneggiatore Mark L. Smith. C'era una volta... Il film di Star Trek diretto da Quentin Tarantino, che ora come ora è ancora nel reame del "forse un giorno, ma non ci speriamo troppo", ma che a quanto pare ci avrebbe presentato un Capitano Kirk piuttosto singolare, almeno stando a quanto lascerebbero intuire le parole dello sceneggiatore Mark L. Smith. Intervistato di recente da SFX Magazine (via TrekMovie), Smith, che ricordiamo è l'autore degli script di Revenant - Redivivo e Overlord, ha affrontato brevemente il discorso ...

Star Trek: Discovery 3×09 che si intitolerà “Terra Firma: Part 1” andrà in onda prossima settimana.

CBS ALL ACCESS ha diffuso il promo di Star Trek: Discovery 3x08, l'ottavo episodio dell'attesissima terza stagione di Star Trek: Discovery.

