Ricercatori della Parthenope in viaggio verso l’Antartide

In viaggio verso l'Antartide: 4 studiosi dell'Università Parthenope di Napoli in missione a bordo della nave rompighiaccio Laura Bassi Partiti per raggiungere l'Antartide quattro studiosi dell'Università Parthenope di Napoli che parteciperanno alla missione di quest'anno a bordo della nave rompighiaccio Laura Bassi, destinata alla ricerca. Un ambito di studio che vede impegnato l'Ateneo campano da oltre trent'anni, nell'ambito del Pnra, Programma…

