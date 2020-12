Quante persone dovrebbero usare costantemente le mascherine, per terminare la pandemia di Covid-19? (Di lunedì 7 dicembre 2020) (foto: Ri Butov via Pixabay)Contro il coronavirus, in attesa del vaccino e di una cura, la mascherina ci aiuta a combatterne la diffusione. Numerosissimi studi hanno dimostrato l’efficacia delle mascherine e altrettanti ci hanno indicato i diversi tipi e la loro validità. Lo afferma una ricerca statunitense, condotta dall’Arizona State University e da altre università, che torna sull’efficacia di questi dispositivi, affermando che la pandemia potrebbe finire se almeno il 70% delle persone utilizzasse le mascherine in maniera sistematica quando si trova in presenza di altre persone. La ricerca è frutto di un’analisi matematica e fotografa cosa potrebbe succedere in uno scenario ideale, dove tutti indossano sempre e correttamente la mascherina. I risultati, pubblicati su Mathematical Biosciences, sono ... Leggi su wired (Di lunedì 7 dicembre 2020) (foto: Ri Butov via Pixabay)Contro il coronavirus, in attesa del vaccino e di una cura, la mascherina ci aiuta a combatterne la diffusione. Numerosissimi studi hanno dimostrato l’efficacia dellee altrettanti ci hanno indicato i diversi tipi e la loro validità. Lo afferma una ricerca statunitense, condotta dall’Arizona State University e da altre università, che torna sull’efficacia di questi dispositivi, affermando che lapotrebbe finire se almeno il 70% delleutilizzasse lein maniera sistematica quando si trova in presenza di altre. La ricerca è frutto di un’analisi matematica e fotografa cosa potrebbe succedere in uno scenario ideale, dove tutti indossano sempre e correttamente la mascherina. I risultati, pubblicati su Mathematical Biosciences, sono ...

Le nuove domande e risposte (Faq) sulle feste di Natale e Capodanno, sui casi concreti: le feste private, già proibite con decreto dello scorso ottobre, restano off limits. Andare ...

Ecco il bollettino della Regione di lunedì 7. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.618 (6 in più rispetto a ieri, più 0,4%) ...

