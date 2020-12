QUALSIASI GOVERNO UTILIZZI MISURE COERCITIVE PER IMPORRE L’USO DI FARMACI ALLA POPOLAZIONE STA COMMETTENDO UN CRIMINE CONTRO L’UMANITA’ (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato anche sulla rivista Masters of Health (1 dicembre 2020) – ” Government Vaccination Programs: Crimes Against Humanity ” e sul sito web di Principia Scientific International (1 dicembre) – ” Vaccine Safety and the Precautionary Principle”. Programmi di vaccinazione del GOVERNO: crimini CONTRO l’umanità di Judy Wilyman PhD Chi è la Dott.ssa Judy Wilman?Esperta di sicurezza dei vaccini, la dott.ssa Judy Wilyman, pubblica oggi un’analisi convincente su Science, Public Health Policy & the Law. L’articolo stabilisce che l’onere della prova del danno da vaccino è stato mal riposto da ciò che lei chiama ” Applicazione errata del principio di precauzione “.L’analisi della Wilyman, che è passata attraverso cicli rigorosi e ripetuti di revisione tra pari, è un forte promemoria delle conseguenze non intenzionali ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato anche sulla rivista Masters of Health (1 dicembre 2020) – ” Government Vaccination Programs: Crimes Against Humanity ” e sul sito web di Principia Scientific International (1 dicembre) – ” Vaccine Safety and the Precautionary Principle”. Programmi di vaccinazione del: criminil’umanità di Judy Wilyman PhD Chi è la Dott.ssa Judy Wilman?Esperta di sicurezza dei vaccini, la dott.ssa Judy Wilyman, pubblica oggi un’analisi convincente su Science, Public Health Policy & the Law. L’articolo stabilisce che l’onere della prova del danno da vaccino è stato mal riposto da ciò che lei chiama ” Applicazione errata del principio di precauzione “.L’analisi della Wilyman, che è passata attraverso cicli rigorosi e ripetuti di revisione tra pari, è un forte promemoria delle conseguenze non intenzionali ...

ciccio_liso : RT @ZanAlessandro: Patrick #Zaki resterà rinchiuso in carcere almeno altri 45 giorni. Una decisione che rinnova una tortura in atto da oltr… - ve10ve : RT @ZanAlessandro: Patrick #Zaki resterà rinchiuso in carcere almeno altri 45 giorni. Una decisione che rinnova una tortura in atto da oltr… - Frab451 : RT @ZanAlessandro: Patrick #Zaki resterà rinchiuso in carcere almeno altri 45 giorni. Una decisione che rinnova una tortura in atto da oltr… - Sara__Alchemist : RT @ZanAlessandro: Patrick #Zaki resterà rinchiuso in carcere almeno altri 45 giorni. Una decisione che rinnova una tortura in atto da oltr… - nat6913815295 : @Danireport Quasi quasi si chiede al governo di cambiare il pannolino ai bambini qualsiasi cosa è contro quanta gen… -

Ultime Notizie dalla rete : QUALSIASI GOVERNO Spostamenti a Natale, i chiarimenti del Governo La Legge per Tutti Governo: settimana di fuoco per Mes e Recovery Plan

Nelle prossime ore il Cdm metterà a punto lo schema del Recovery Plan e la discussa task force mentre mercoledì approderà im aula la riforma del Mes ...

La Danimarca vuole il phase out degli idrocarburi entro il 2050

Il governo di minoranza guidato dai socialdemocratici ha trovato un accordo con altri 5 partiti anche sulle questioni più spinose: dire stop a qualsiasi nuova licenza e cancellare anche i round già in ...

Nelle prossime ore il Cdm metterà a punto lo schema del Recovery Plan e la discussa task force mentre mercoledì approderà im aula la riforma del Mes ...Il governo di minoranza guidato dai socialdemocratici ha trovato un accordo con altri 5 partiti anche sulle questioni più spinose: dire stop a qualsiasi nuova licenza e cancellare anche i round già in ...