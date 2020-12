“Prenderesti mai un veleno?” | ProVita mette in guardia le donne sui rischi della pillola abortiva

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Maxi manifesti, decine di camion vela, un hashtag per rilanciare il messaggio sui social: #dallapartedelle. E un’immagine che non può lasciare indifferenti: sfondo bianco, una donna in camicia da notte sdraiata a terra, con una mela morsa in mano, come una novella Biancaneve. È la nuova campagna di& Famiglia, che vuole accendere i riflettori sugli effetti e suimai del veleno? Stop allaRu486,o la salute e la vitadonna e uccide il figlio nel grembo”, si legge sui manifesti. L’accusa a Speranza “LaRu486 si può assumere fino alla nona settimana e in day hospital ...