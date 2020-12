Mino Magli attacca Elisabetta Gregoraci. Barbara d’Urso: “mi dispiace, non ti credo” – VIDEO (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Pensavo di avere un castello, invece era una multiproprietà”. Questa la frase detonante rilasciata sul settimanale Oggi da Mino Magli sulla sua presunta ex fiamma Elisabetta Gregoraci. Da settimane, lo stilista ha più volte dichiarato di essere un ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip; un rapporto clandestino che risalirebbe a 13 anni fa. Ospite a Live – Non è la d’Urso, Mino Magli ha ribadito la sua posizione, aggiungendo di volere un confronto proprio con la ex moglie di Flavio Briatore, per cercare di capire fin dove lei possa spingersi ad inventare falsità. Poi spiega: “Il modus operandi classico di Elisabetta è mostrarsi gelosa per far cadere in trappola gli uomini. Sono tornato a parlarne dopo 13 anni dal nostro ... Leggi su trendit (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Pensavo di avere un castello, invece era una multiproprietà”. Questa la frase detonante rilasciata sul settimanale Oggi dasulla sua presunta ex fiamma. Da settimane, lo stilista ha più volte dichiarato di essere un ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip; un rapporto clandestino che risalirebbe a 13 anni fa. Ospite a Live – Non è laha ribadito la sua posizione, aggiungendo di volere un confronto proprio con la ex moglie di Flavio Briatore, per cercare di capire fin dove lei possa spingersi ad inventare falsità. Poi spiega: “Il modus operandi classico diè mostrarsi gelosa per far cadere in trappola gli uomini. Sono tornato a parlarne dopo 13 anni dal nostro ...

