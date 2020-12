Milano, ennesima rivolta al centro rimpatri: immigrati danno fuoco a tutto (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dic – Un’altra rivolta di immigrati al «tristemente noto» centro per il rimpatrio (Cpr) di via Corelli a Milano. Nella serata di ieri domenica 6 dicembre gli stranieri in attesa di espulsione ospiti all’interno della struttura hanno scatenato l’inferno incendiando materassi e altri oggetti, tanto da rendere necessario l’intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine in tenuta anti sommossa. Lo riporta Milanotoday. Il bilancio della sommossa è di due feriti: un ragazzo di 22 anni intossicato dal fumo dell’incendio e un uomo di 36 anni che avrebbe tentato di togliersi la vita. Per entrambi si è reso necessario il ricovero in ospedale. immigrati in rivolta I fatti si sono svolti intorno alle 22. Sulla causa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020), 7 dic – Un’altradial «tristemente noto»per ilo (Cpr) di via Corelli a. Nella serata di ieri domenica 6 dicembre gli stranieri in attesa di espulsione ospiti all’interno della struttura hanno scatenato l’inferno incendiando materassi e altri oggetti, tanto da rendere necessario l’intervento di vigili dele forze dell’ordine in tenuta anti sommossa. Lo riportatoday. Il bilancio della sommossa è di due feriti: un ragazzo di 22 anni intossicato dal fumo dell’incendio e un uomo di 36 anni che avrebbe tentato di togliersi la vita. Per entrambi si è reso necessario il ricovero in ospedale.inI fatti si sono svolti intorno alle 22. Sulla causa ...

ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: Ennesima rivolta di immigrati al Centro per il rimpatrio (Cpr) di via Corelli a #Milano: gli immigrati hanno dato fuoc… - iperwild : RT @francescatotolo: Ennesima rivolta di immigrati al Centro per il rimpatrio (Cpr) di via Corelli a #Milano: gli immigrati hanno dato fuoc… - francescatotolo : Ennesima rivolta di immigrati al Centro per il rimpatrio (Cpr) di via Corelli a #Milano: gli immigrati hanno dato f… - emato64 : RT @AngeloCiocca: Sconto di pena!? Eccola qua l’ennesima vergogna! L’ennesimo schiaffo alle famiglie dei morti. Assurdo! E questa la chiama… - umbydux : RT @AngeloCiocca: Sconto di pena!? Eccola qua l’ennesima vergogna! L’ennesimo schiaffo alle famiglie dei morti. Assurdo! E questa la chiama… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano ennesima Milano, ennesima rivolta al centro rimpatri: immigrati danno fuoco a tutto Il Primato Nazionale “La pillola abortiva è veleno”: bufera sul manifesto dell’associazione Pro Vita e Famiglia

"Si tratta di una indegna menzogna e di una grave violazione del corpo e della dignità delle donne" ha commentato La Casa delle Donne ...

Immigrato tenta il suicidio, scatta la rivolta in via Corelli: materassi bruciati, intervengono polizia e carabinieri

Il 36enne detenuto in attesa di rimpatrio ha cercato di uccideris nel Centro permanenza rimpatri con un asciugamano come cappio. Nelle altre ...

"Si tratta di una indegna menzogna e di una grave violazione del corpo e della dignità delle donne" ha commentato La Casa delle Donne ...Il 36enne detenuto in attesa di rimpatrio ha cercato di uccideris nel Centro permanenza rimpatri con un asciugamano come cappio. Nelle altre ...