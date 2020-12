Milan, Inter e Juve. E’ ufficialmente corsa a tre per lo scudetto (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Milan vola anche senza Ibra, Inter (sempre a -5) e Juve vincono ma sono alle prese con i casi Eriksen e Dybala. Le romane sono fuori dalla Champions La classifica si allunga, il Milan svetta, con Inter e Juve a ruota. Staccate Sassuolo e Napoli, mentre le romane al momento sono fuori dalla Champions. I rossoneri dimostrano la loro indipendenza da Ibrahimovic, dopo l’ennesima vittoria senza il loro leader tecnico e carismatico, contro la Samp. Nemmeno una sconfitta post lockdown, non male per un allenatore che in estate è stato ad un passo all’addio in favore di Ragnik, col tempo ha trovato l’equilibrio perfetto in campo e fuori. Vittoria convincente per l’Inter, sempre un punto sopra alla Juventus, ma tiene sempre banco il caso Eriksen (era proprio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilvola anche senza Ibra,(sempre a -5) evincono ma sono alle prese con i casi Eriksen e Dybala. Le romane sono fuori dalla Champions La classifica si allunga, ilsvetta, cona ruota. Staccate Sassuolo e Napoli, mentre le romane al momento sono fuori dalla Champions. I rossoneri dimostrano la loro indipendenza da Ibrahimovic, dopo l’ennesima vittoria senza il loro leader tecnico e carismatico, contro la Samp. Nemmeno una sconfitta post lockdown, non male per un allenatore che in estate è stato ad un passo all’addio in favore di Ragnik, col tempo ha trovato l’equilibrio perfetto in campo e fuori. Vittoria convincente per l’, sempre un punto sopra allantus, ma tiene sempre banco il caso Eriksen (era proprio ...

