Mes: Librandi (Iv), 'M5S non segua Grillo, dire no fa morre sanità' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Sono dell'idea che ognuno di noi dovrebbe pensare al proprio lavoro, e fare politica non vuol dire interpretare un personaggio o un ruolo, fare politica, vuol dire prendersi cura di una nazione, agire e pensare per il bene della nazione. Detto ciò auspico che ministri, deputati e senatori pentastellati, non accolgano l'invito del comico più famoso d'Italia, Beppe Grillo, sarebbe inammissibile, ridicolo ma soprattutto irrispettoso nei confronti degli italiani, dire no al Mes vuol dire far morire la nostra sanità". Lo dichiara l'On. Gianfranco Librandi (Italia viva). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Sono dell'idea che ognuno di noi dovrebbe pensare al proprio lavoro, e fare politica non vuolinterpretare un personaggio o un ruolo, fare politica, vuolprendersi cura di una nazione, agire e pensare per il bene della nazione. Detto ciò auspico che ministri, deputati e senatori pentastellati, non accolgano l'invito del comico più famoso d'Italia, Beppe, sarebbe inammissibile, ridicolo ma soprattutto irrispettoso nei confronti degli italiani,no al Mes vuolfar morire la nostra". Lo dichiara l'On. Gianfranco(Italia viva).

diegorispoli : ?? #iltempo #news Mes: Librandi (Iv), 'M5S non segua Grillo, dire no fa morre sanit' #ultimora #today @diegorispoli… - TV7Benevento : Mes: Librandi (Iv), 'M5S non segua Grillo, dire no fa morre sanità'... - Agenpress : Mes, Gianfranco Librandi (IV): Beppe Grillo? Pensi a fare il comico -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Librandi Mes: Librandi (Iv), 'M5S non segua Grillo, dire no fa morre sanità' Il Tempo Mes: Librandi (Iv), 'M5S non segua Grillo, dire no fa morre sanità'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Sono dell'idea che ognuno di noi dovrebbe pensare al proprio lavoro, e fare politica non vuol dire interpretare un personaggio o un ruolo, fare politica, vuol dire prenders ...

Mes, Gianfranco Librandi (IV): Beppe Grillo? Pensi a fare il comico

AgenPress. “Sono dell’idea che ognuno di noi dovrebbe pensare al proprio lavoro, e fare politica non vuol dire interpretare un personaggio o un ruolo, fare politica, vuol dire prendersi cura di una Na ...

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Sono dell'idea che ognuno di noi dovrebbe pensare al proprio lavoro, e fare politica non vuol dire interpretare un personaggio o un ruolo, fare politica, vuol dire prenders ...AgenPress. “Sono dell’idea che ognuno di noi dovrebbe pensare al proprio lavoro, e fare politica non vuol dire interpretare un personaggio o un ruolo, fare politica, vuol dire prendersi cura di una Na ...