Maradona | Ortega racconta | ' Mi vergognavo di condividere la stanza con lui ma'

(Di lunedì 7 dicembre 2020) BUNEROS AIRES (ARGENTINA) - Diego Armandoè rimasto nel cuore di tanti. Tifosi, addetti ai lavori e compagni, che ne hanno apprezzato oltre che l'estro in campo l'umanità e l'umiltà fuori dal ...

Corriere dello Sport.it

Parla il manager italiano che ha vissuto per tanti anni al fianco del campione argentino: "Si è lasciato andare. Era stanco di vivere da molto ...Stefano Ceci, 47 anni, manager a Dubai, è lei? "Non ero fisicamente accanto a lui, quando si è spento. Me lo ha impedito il Covid: l'Argentina è ancora chiusa agli stranieri. L'ultima volta l'avevo se ...