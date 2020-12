Malattia non identificata in India: centinaia di persone in ospedale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Secondo l’Indian Express: “le persone che si ammalano, specialmente i bambini, iniziano improvvisamente a vomitare dopo aver lamentato bruciore agli occhi”. Notizie allarmanti quelle giunte dalla cittadina Eluru, in India meridionale, nello stato dell’Andhra Pradesh, dove nel fine settimana si sono registrati numeri preoccupanti. A causa di una Malattia ancora non identificata, infatti, una persona è deceduta e in centinaia sono stati ricoverati in ospedale. La sintomatologia riscontrata finora includono nausea, convulsioni e perdita di coscienza. I più colpiti in particolare, al momento, sembrano i bambini. LEGGI ANCHE >>> Ha 2 anni e una Malattia talmente rara che nessuno la vuole curare In India una ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Secondo l’n Express: “leche si ammalano, specialmente i bambini, iniziano improvvisamente a vomitare dopo aver lamentato bruciore agli occhi”. Notizie allarmanti quelle giunte dalla cittadina Eluru, inmeridionale, nello stato dell’Andhra Pradesh, dove nel fine settimana si sono registrati numeri preoccupanti. A causa di unaancora non, infatti, una persona è deceduta e insono stati ricoverati in. La sintomatologia riscontrata finora includono nausea, convulsioni e perdita di coscienza. I più colpiti in particolare, al momento, sembrano i bambini. LEGGI ANCHE >>> Ha 2 anni e unatalmente rara che nessuno la vuole curare Inuna ...

