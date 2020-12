L'addio di Will Gardner in The Good Wife: quando e come avviene e perché Josh Charles ha lasciato lo show (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'addio di Will Gardner in The Good Wife ha sconvolto gli spettatori dello show all'epoca della prima messa in onda: cosa succede esattamente nello show e perché Josh Charles ha deciso di andarsene. Leggi su nospoiler (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'diin Theha sconvolto gli spettatori delloall'epoca della prima messa in onda: cosa succede esattamente nelloha deciso di andarsene.

spearhyuck : will: no ho una famiglia also will:passa un'ora con hannibal e addio - ashdimplesz : @lamorsfigato will ti presento will di john green e david levithan, l'ultima volta che ti ho detto addio di cynthia hand - theartofdrawin4 : @xlokialmighty L'epilogo mi ha ucciso ??, già stavo mezzo piangendo per l'addio di Magnus a Will - lacorvere : non commento il decimo posto di Will perché finirei per andare contro il codice penale, torno solo per dire che son… - lauren__canary : RT @zziatizia: SPOILER LA TORRE DI NERONE - - - - - - Nico sapeva che Will si illuminava ,,, Nico dopo esser tornato per la seconda volta d… -