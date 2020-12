L’Abruzzo si fa “arancione” e il governo diffida Marsilio. La Meloni: «Ignobili minacce» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Interpretare per gli amici, applicare ai “nemici“. La doppiezza della sinistra è un evergreen pronto ad affiorare anche negli affari di Stato. Prova ne sia la diffida a firma congiunta dei ministri Boccia e Speranza notificata al governatore delL’Abruzzo Marco Marsilio. La sua colpa? Aver scolorito con 48 ore di anticipo da “rossa” ad “arancione” la propria Regione, l’unica ad essere contrassegnata dalla tinta indicante il maggior pericolo di contagio. Carta bollata, dunque. La stessa mai utilizzata con De Luca, tanto per citare un governatore che sulle polemiche contro il governo ha costruito la propria rielezione in Campania. Ma De Luca è di sinistra mentre Marsilio è di FdI. Vuoi mettere? I ministri Boccia e Speranza contro il governatore Più che scontato, quindi, che nella ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Interpretare per gli amici, applicare ai “nemici“. La doppiezza della sinistra è un evergreen pronto ad affiorare anche negli affari di Stato. Prova ne sia laa firma congiunta dei ministri Boccia e Speranza notificata al governatore delMarco. La sua colpa? Aver scolorito con 48 ore di anticipo da “rossa” adla propria Regione, l’unica ad essere contrassegnata dalla tinta indicante il maggior pericolo di contagio. Carta bollata, dunque. La stessa mai utilizzata con De Luca, tanto per citare un governatore che sulle polemiche contro ilha costruito la propria rielezione in Campania. Ma De Luca è di sinistra mentreè di FdI. Vuoi mettere? I ministri Boccia e Speranza contro il governatore Più che scontato, quindi, che nella ...

MediasetTgcom24 : L'Abruzzo diventa arancione: in Italia nessuna Regione è più zona rossa - lapatty_dan : RT @fanpage: Abruzzo in zona arancione, Speranza e Boccia diffidano Marsilio: “Revochi subito l’ordinanza” #7dicembre - pola1945 : RT @SecolodItalia1: L’Abruzzo si fa “arancione” e il governo diffida Marsilio. La Meloni: «Ignobili minacce» - LaskaJuventus : RT @fanpage: Abruzzo in zona arancione, Speranza e Boccia diffidano Marsilio: “Revochi subito l’ordinanza” #7dicembre - fanpage : Abruzzo in zona arancione, Speranza e Boccia diffidano Marsilio: “Revochi subito l’ordinanza” #7dicembre -