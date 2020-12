Incidente in piazza a Pozzuolo, morto un ciclista (Di lunedì 7 dicembre 2020) Incidente mortale nel pomeriggio di oggi a Pozzuolo, in piazza Julia, verso le 15. Un anziano, che viaggiava a bordo della sua bicicletta, è stato travolto da un camion rimorchio mentre stava ... Leggi su udinetoday (Di lunedì 7 dicembre 2020)mortale nel pomeriggio di oggi a, inJulia, verso le 15. Un anziano, che viaggiava a bordo della sua bicicletta, è stato travolto da un camion rimorchio mentre stava ...

