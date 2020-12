"Guarda... Stupisci" Special Selection, stasera su Rai2 torna lo show di Renzo Arbore (Di lunedì 7 dicembre 2020) stasera su Rai2, alle 21:20, torna in prima serata Renzo Arbore con Guarda... Stupisci - Special Selection, le due prime serate andare originariamente in onda nel 2018: Gigi Proietti tra gli ospiti. stasera su Rai2 torna in prima serata, alle 21:20, "Guarda... Stupisci" Special Selection, l'educational show, lo spettacolo che divertendo insegna, che è ormai la mission televisiva di Renzo Arbore. Ed è con lo stesso spirito che le due serate da Napoli - già andate in onda nel 2018 con un grande successo d'ascolto - verranno rielaborate e riproposte sulla seconda rete Rai. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 dicembre 2020)su, alle 21:20,in prima seratacon..., le due prime serate andare originariamente in onda nel 2018: Gigi Proietti tra gli ospiti.suin prima serata, alle 21:20, "..., l'educational, lo spettacolo che divertendo insegna, che è ormai la mission televisiva di. Ed è con lo stesso spirito che le due serate da Napoli - già andate in onda nel 2018 con un grande successo d'ascolto - verranno rielaborate e riproposte sulla seconda rete Rai. ...

Stasera_in_TV : RAI 2: (21:20) Guarda Stupisci (Show) #StaseraInTV 07/12/2020 #PrimaSerata #guardastupisci @RaiDue - zazoomblog : Stasera in tv lunedì 7 dicembre 2020 programmi e film: Vite in fuga Gf Vip Guarda Stupisci - #Stasera #lunedì… - LorenzoMainieri : Guarda Stupisci Spciale Selection: alle 21:20 su @RaiDue con @Renzo_Arbore, @ninofrassicaoff e @andreadelogu - GuidaTVPlus : 07-12-2020 21:20 #Rai2 Guarda...Stupisci #Musicale,divertimento #Musica,varietà #StaseraInTV - DanieleMignardi : ??Su @_DAGOSPIA_ i cassetti di @Renzo_Arbore che OGGI E LUNEDI’ 14 torna in PRIMA SERATA su @RaiDue con “GUARDA, ST… -