Emma Marrone distrutta dal dolore: Stefano De Martino la consola (Di lunedì 7 dicembre 2020) Emma Marrone è distrutta dal dolore per aver subito una perdita nella sua vita. A consolarla ci ha pensato Stefano De Martino. Emma Marrone ha da poco annunciato sul suo profilo Instagram di aver subito una perdita. La cantante, nata dal talent show di Maria De Filippi, ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori di aver L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 7 dicembre 2020)dalper aver subito una perdita nella sua vita. Arla ci ha pensatoDeha da poco annunciato sul suo profilo Instagram di aver subito una perdita. La cantante, nata dal talent show di Maria De Filippi, ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori di aver L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

rtl1025 : #Emma Marrone annuncia su Instagram la morte di #Gaetano, il suo amato cane: 'Sei e sarai per sempre un pezzo della… - fanpage : Ai Diversity Media Awards 2020 è stata premiata come Personaggio dell’anno Emma Marrone. La cantante è in prima fil… - Forciii : RT @rtl1025: #Emma Marrone annuncia su Instagram la morte di #Gaetano, il suo amato cane: 'Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra fam… - zazoomblog : Emma Marrone piange la morte del cane Gaetano: ‘Hai lasciato un vuoto enorme’ - #Marrone #piange #morte #Gaetano:… - rotaruchristina : RT @rtl1025: #Emma Marrone annuncia su Instagram la morte di #Gaetano, il suo amato cane: 'Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra fam… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone Emma Marrone sui social piange il suo cane Gaetano: “Sei stato uno dei regali più belli della vita” Il Secolo XIX Emma Marrone distrutta dal dolore: Stefano De Martino la consola

Emma Marrone è distrutta dal dolore per aver subito una perdita nella sua vita. A consolarla ci ha pensato Stefano De Martino.

Emma Marrone in lutto: “Hai lasciato un vuoto enorme”

Emma Marrone è in lutto: il suo ultimo saluto ad un amico davvero molto speciale, ha lasciato un vuoto immenso nella sua vita.

Emma Marrone è distrutta dal dolore per aver subito una perdita nella sua vita. A consolarla ci ha pensato Stefano De Martino.Emma Marrone è in lutto: il suo ultimo saluto ad un amico davvero molto speciale, ha lasciato un vuoto immenso nella sua vita.