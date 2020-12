Covid | fingono di allenarsi per una gara di biliardo | multe e chiusa attività

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – Nonostante i divieti e le norme anti-, la compagnia della Guardia di Finanza di Ottaviano, ha individuato un’associazione sportiva dilettantistica aperta al pubblico nonostante i divieti. All’interno di questa associazione sportiva c’erano due persone, uno di essi recidivo, che giocavano a, che hanno tentato di giustificarsi, alla presenza dei militari, fingendo diin previsione di unadi carattere nazionale. Sequestrate anche tre slot machines in funzione, ma non collegate telematicamente alla rete dell’AAMS. Disposta la chiusura dell’Associazione per 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.