Covid-19, dal "San Pio" 13 nuovi casi positivi: 324 i tamponi processati (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l'A.O.R.N. "San Pio" ha processato in data odierna 324 tamponi, dei quali 35 risultati positivi. Dei trentacinque positivi, 13 rappresentano nuovi casi, relativi a 11 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a 2 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 22 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

