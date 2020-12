Come utilizzare il Centro di Controllo su Mac (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo aver introdotto il Centro di Controllo su iOS, Apple ha deciso finalmente di portarlo, diversi anni dopo, anche su Mac. Il suo funzionamento rimane molto simile a quello della controparte mobile, anche se presenta leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo aver introdotto ildisu iOS, Apple ha deciso finalmente di portarlo, diversi anni dopo, anche su Mac. Il suo funzionamento rimane molto simile a quello della controparte mobile, anche se presenta leggi di più...

SimonaBosch : @AStramezzi @Dittateuro Dott...grazie a lei e ai medici come lei. Altro che un albero, neanche una foresta sarebbe… - xfrancesco60pf : @Misurelli77 Qualsiasi enciclopedia o dizionario che si rispetti dovrebbe utilizzare questo filmato come lemma per… - OnePinker : RT @nonelarena: 'L'idea di utilizzare il #Vesuvio nascondeva l'intento di far capire che il virus è pericoloso come la lava e quindi chi gi… - blackeyes972 : Come utilizzare più cartelle di download in Firefox o Chrome Le persone ogni giorno scaricano una moltitudine di fi… - blackeyes972 : Come abilitare e utilizzare la modalità riservata in Gmail Gmail è uno dei migliori servizi di posta elettronica di… -