Cashback | PagoPa | un milione di utenti pronti ad attivarlo

(Teleborsa) – Sono circa un milione i cittadini pronti ad attivare il Cashback tramite l'App. Da domani il servizio entra nel vivo e "potrebbero tornare a verificarsi momentanei disservizi". Lo ha comunicato la società PagoPa. "Nell'ultimo periodo, con SIA e Microsoft, abbiamo intensificato le attività di potenziamento e test di tutte le componenti tecnologiche. Questo, unito all'interesse riscosso dall'iniziativa, ha comportato momentanei rallentamenti nell'app IO, che abbiamo progressivamente risolto per garantire una esperienza soddisfacente al cittadino, che è al cuore della nostra mission aziendale", si legge in una nota.Da luglio 2020 "siamo al lavoro per la creazione dell'infrastruttura e, in soli cinque mesi, siamo riusciti a realizzare un sistema che solo nel corso dell'ultima settimana (dall'1 al 5 dicembre ...

"Possibili disservizi ma assicuriamo massimo impegno e tutta la professionalità", spiega la società in una nota ...

Più che cashback è crash-back: Io e Nexi in tilt, tanto per cambiare

Tra registrazioni e boom di accessi, l'app dei servizi pubblici che serve per aderire all'extra cashback di Natale non funziona. Un'altra figuraccia della burocrazia italiana dopo quelle su Inps e bon ...

